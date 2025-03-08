شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 8.. دينا فؤاد تخضع لأوامر سهر الصايغ والأخيرة تهينها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، أحداثا مثيرة، حيث حاولت غزل "دينا فؤاد" أن تخضع لجميع الأوامر التي تمليها عليها برنسة" سهر الصايغ" من تنظيف القصر وتحضير الطعام، وكانت جميع ردودها منمقة عليها، حتى أن برنسة لم تعرف كيف تضايقها، فلم تجد سوى إهانتها عن طريق أكل اللب ورميه على الأرض وتأمرها بأن تقوم بلمه من على الأرض، وبرغم كسرة غزل إلا أنها خضعت لأمرها تجنباً للمشاكل.

وكانت قد كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة أحداث عديدة، حيث ذهب غراب "أحمد فهيم" إلى ياسين "ميدو عادل" في منزله، بحجة أنه كان صديق ابنه منذ الدراسة، وطلب منه أن يجلسا سويا، وهنا عرض عليه أن يبيع حكيم "مصطفى شعبان" ويعمل معه، ويشاركه في كل أعماله، وقال له ياسين أنه ليس خائناً ولكن غراب حاول أن يقنعه بشتى الطرق تارة بالترهيب وتارة بالإغراء، واتفق معه ياسين أنه سوف يرد عليه لاحقا بخصوص هذا العرض.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث، حيث يعيش ياسين" ميدو عادل" مأساة بسبب عدم معرفته بهوية والده، وكان يظن أنه كلما كبر في السن كلما قلت تلك المأساة ولكن الحقيقة جاءت غير ذلك حيث أن شعوره بالقهر يزيد، وكان جده الذي كتبه بإسمه يحاول مواساته ولكن دون جدوى.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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