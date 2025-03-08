شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 8.. نيكول سابا تخطط للقضاء على ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت قبل قليل الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وعدد كبير من النجوم، وشهدت الحلقة أحداثا مثيرة للغاية بعد اكتشاف خيانة يوسف لليل مع رقية العسكري.

الحلقة شهدت توتر العلاقات بين عائلة أبو العزم وليل، وحاولت "رقية العسكري – نيكول سابا" استغلال الوضع القائم وطلب ليل الطلاق من يوسف، ومهدت ليوسف عن إجراءات جديدة ستقوم بها خلال الفترة القادمة من أجل علاقتهما.

وفي مشهد مختلف تلونت فيه نيكول سابا كالحرباء، حيث ظهرت في مشهدها مع خالد سليم مرتدية "بُرنُس" وبأسلوب مريب قالت له إنها ستقوم ببعض الأفعال خلال الفترة القادمة، لكن هدفها في النهاية الأسرة وستقوم بأي شيء من أجل العلاقة واستمرارها، وطلبت منه أن يعلن زواجها لكل الناس".

يذكر أني مسلسل وتقابل حبيب من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمة نيكول سابا والنجم كريم فهمي والنجم خالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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