شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 9.. ماجد يستخدم سعاد لإحداث فتنة بين ولعة ومفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 9، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، ذهاب "سعاد" جلا هشام لمقابلة "ماجد" محمود حميدة والذى أعطاها 50 الف جنيه مقابل أن تحدث فتنة بين "ولعة ومفتاح" بسبب الشعور بالخوف من ناحيتهم.

ذهبت "سعاد" لمقابلة "ولعة" أحمد مالك وأخبرته بإنها تحبه ولا تفكر في غيره، ورأت "ٍحر" فرح يوسف ما يحدث وغادرت دون أن يشعر بها أحد، فيما قام "ولعة" برفض حديث "سعاد وطلب منها المغادرة.

واختتم الحلقة بذهاب "بابا ماجد" محمود حميدة للسيرك لإعادة "عبيد" مرة أخرى، وأخبره أنه مسامحه وأنه سيزوجه من "أمينة"، وإنه اذا أراد أن يموت سيختاره ليمون على يده واحتضنه بنهاية الحلقة.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025