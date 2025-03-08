شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 8.. أحمد فهيم يطلب من ميدو عادل مشاركته فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداثا عديدة، حيث ذهب غراب "أحمد فهيم" إلى ياسين "ميدو عادل" في منزله، بحجة أنه كان صديق ابنه منذ الدراسة، وطلب منه أن يجلسا سويا وهنا عرض عليه أن يبيع حكيم" مصطفى شعبان" ويعمل معه، ويشاركه في كل أعماله، وقال له ياسين إنه ليس خائنا، ولكن غراب حاول أن يقنعه بشتى الطرق تارة بالترهيب وتارة بالإغراء، واتفق معه ياسين على أنه سوف يرد عليه لاحقا بخصوص هذا العرض.

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشادة كلامية بين حكيم وعمه نوح" أحمد فؤاد سليم" وخلال الحديث شعر حكيم بخيبة أمل برد فعل عمه وأبنائه منذ اللحظة الأولى الذي علموا فيها بأنه أنجب ولد، وبدأ حكيم يذكر عمه بكل التضحيات التي قام بها من أجله هو وأبنائه منذ أن ترك تعليمه من أجلهم وحمايتهم وتعرض حياته للخطر كثيراً من أجلهم.

استمعت برنسة "سهر الصايغ" للحديث الذي دار بين أبيها وحكيم، وعندما انصرف حكيم، دخلت برنسة على أبيها وبدأت في إشعال غضبه ضد حكيم بسبب الميراث، ولكن لم يدعها والدها تستكمل كلامها وحسم الأمر حينما قال لها أن حكيم هو كبيرهم وكلمته تسير على كل شخص في القصر حتى هو نفسه، مما أثار غضبها وأكدت له أنها سعيدة بمولوده الجديد والذي سيفتح عليه النار من القريب والغريب.

قرر ياسين "ميدو عادل" أن يترك حب عمره، بعد أن رفض والدها زواجها منه بسبب عدم معرفة نسبه الحقيقي، ولكن حبيبته ذهبت له وحاولت أن تقنعه بأن تهرب من المنزل ويتزوجها، الأمر الذي رفضه لأنه يدرك أن والدها لا يستحق ذلك، وأنها ابنته الوحيدة التي يريد أن يطمئن عليها، ومن حقه أن يعترض على الزواج؛ وأخبرها ياسين أن قصتهما قد انتهت.



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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