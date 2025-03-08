شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 8.. ريهام حجاج تحذر طلاب الجامعة من التعامل مع أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت نادين " ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة الثامنة، من مسلسل أثينا الذى يعرض على قناة الحياة، خلال محاضرة لها فى الجامعة عدم الانسياق وراء حساب أثينا الغامض وسألتهم: "أريد أن أعرف من منكم يتعامل مع أثينا" ليرفع جميع الطلاب أياديهم".

وأكدت على الطلاب بعدم أخذ الرسائل والفيديوهات التي يرسلها لهم حساب أثينا الغامض على محمل الجد، وعدم الانسياق والضعف وراء الحساب مثلما حدث مع مي وآدم لان الحساب " يضغط عليك نفسيا و يوصله أنه يأذى نفسه نحمى نفسنا منه ازاى متخافش متتأثرش نحاول مع بعض و نحمى نفسنا ".

ويعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.



مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.



مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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