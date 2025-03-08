شكرا لقرائتكم خبر عن لينا صوفيا تعترف بحبها ليوسف عمر بمسلسل كامل العدد ++ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد ++، خضوع لينا صوفيا سريعاً لما يمارسه على "يوسف عمر" عليها من ضغط عليها، وتوافقه على الخروج دون علم أهلها، ويستدرجها لتعترف بحبها له لأول مرة، وهذا ما يطرح سؤالا "هل يستحق علي هذه المشاعر من فريدة؟".

وللمرة الثانية يمكن علي (يوسف عمر) من التأثير على فريدة (لينا صوفيا) وابتزازها عاطفياً، عندما تخبره برفضها الكذب على أهلها من أجل الخروج معه، لينكر أن يكون السبب في مثل هذا التصرف ويتركها وقبل أن يغادر يسألها عن ماهية العلاقة بينهما، فلكي تستوقفه وترده مرة أخرى، فاجئه باعترافها له بكلمة "بحبك"، فيشعر بالسعادة والراحة ويقول لها أنه هو الآخر يبادلها نفس المشاعر.

وفي حديثه معها دائماً ما تهدف كلماته إلى تحريض فريدة ضد أهلها، فعندما رفض الخروج معه بسبب حضورها عيد ميلاد جدها وعودة أخيها من السفر، قال لها أنه ليس جدها وأن شريف ليس شقيقها، وفي آخر مرة طلب منها الخروج معها كذبت على ليلى وقال لها أنها ذاهبة لإعطاء صديقها أوراقاً تساعدها على المذاكرة.

وهي كلها مقدمات تثير القلق من شخصية علي، حيث يبدو أنه غير مسؤول ويستغل طيبة فريدة وبراءتها، فإلى أي مصير سيقودها؟

مسلسل كامل العدد ++ يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

وفي سياق متصل، شاركت بدرة كممثلة لأول مرة في كامل العدد الجزء الأول من كامل العدد، وجسدت شخصيتها الحقيقية في العمل وهي بدرة الراقصة التي اعتزلت الرقص بعدما تزوجت من عمر (مصطفى درويش) لتكون طرفا في العلاقة مع عائلة ليلى وأحمد.

وتطورت شخصيتها في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد لنرى جوانب أخرى بعدما توفى زوجها بعدما أصبحت أمّا لتوأم وتبدأ صراعها مع حماتها فوزية (ميمي جمال) التي تنتقل للعيش معها ويستمر تطور الشخصية للجزء الثالث.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل كامل العدد ++ على قناة ON الساعة 6 مساء ويعاد الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء والساعة 3 صباحاً والساعة 9 صباحاً.

قصة مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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كامل العدد ++

كامل العدد ++

كامل العدد ++