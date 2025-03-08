أحمد الفيشاوي يتحدث عن علاقة والده وسمية الألفي: استحملت أبويا 18 سنة

أحمد الفيشاوي يكشف عن علاقة والده وسمية الألفي

أحمد الفيشاوي بطل "سفاح التجمع"

أحمد الفيشاوي بطل 3 أفلام في 2024

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 10:19 مساءً - كشف الفنانعن علاقة والده النجم الراحلبوالدته الفنانة؛ مؤكداً أنها تحملت الحياة معه لمدة 18 عاماً إلى أن طلبت الطلاق.حل الفنان أحمد الفيشاوي ضيفاً على الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع على قناة "النهار"؛ وخلال الحلقة كشف عن طبيعة العلاقة بين والده النجم الراحلووالدته النجمة، حيث قال: "هي استحملت فاروق الفيشاوي ودي لوحدها كفاية... وهو كان راجل قد الدنيا، بيحب كل الناس، ويهيص براحته، وخلته يهيص 18 سنة لحد ما طلبت الطلاق".وتابع الفيشاوي أن والدته ظلت تحب والده وتعشقه وتخاف عليه حتى اليوم، وهو أيضاً الشعور نفسه حتى وهو في الجنة؛ مشيراً إلى أن فاروق الفيشاوي كان شخصاً صعب التحمل، لا يستطيع شخص واحد تحمله لابد من أكثر من شخص، قائلاً بمزاح: "كان شخص مينفعش بني آدم واحد يستحمله، لازم يكون فيه جيش يستحمله".كان المنتج أيمن يوسف قد أعلن عن التحضير لمسلسل "سفاح التجمع" بطولة الفنان، الذي عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة ومؤلف العمل، بشأن تطوير الشخصية وتحديد ملامحها والوقوف على أبرز التفاصيل، التي تُسهم في خروجها بشكلٍ متميز.وقد انتهى المؤلف جوزيف فوزي، من كتابة النسخة الأولى من المسلسل مؤخراً، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن المفترض الاستقرار على النسخة النهائية، لعرضه قريباً.يمكنكم متابعة بكلمات مؤثرة... أحمد الفيشاوي يوجه رسائل لوالده ولهشام ماجدكما شاركفي 2024 بطولة 3 أفلام دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل" الذي عُرض يوم 24 يناير، وشارك في بطولته: شيري عادل، ودينا، ومحمد رضوان، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، وبدرية طلبة. وتأليف حسام كمال، وإخراج أحمد يسري، وقد قدّم الفيشاوي اللون اللايت كوميدي في العمل.ثاني أفلام أحمد الفيشاوي في 2024 وهو "السيستم" الذي عُرض في فبراير من العام الماضي، شارك في بطولته: طارق لطفي، ونسرين طافش، وبسنت شوقي، ثم اختتم الفيشاوي تواجده في السينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك" الذي طُرح يوم 22 مايو، وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».