ابنة أحمد فؤاد نجم توجه رسالة لصُنَّاع مسلسل ولاد الشمس بسبب أغاني والدها

رسالة استياء

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تفاصيل مسلسل "ولاد الشمس"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 10:19 مساءً - بعثت نوارة نجم، ابنة الشاعر الراحل، رسالة إلى صُنَّاع مسلسلبطولة الثنائي، الذي يُعرض حالياً ضمن موسم، وذلك بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.وأشارت ابنةعبر حسابها على "فيسبوك"، إلى استعانة صُنَّاع مسلسل "ولاد الشمس" بأغنيتي "الشمس غرقت" و"بقرة حاحا"، من دون الحصول على إذن مُسبق منها، أو الإشارة إلى اسمه على تتر المسلسل، قائلة: "هم مسلسل ولاد الشمس واخدين شغل أبويا ولا حتى قايلين اسمه ليه؟! واخدين إذا الشمس غرقت مرتين وبقرة حاحا. طبعاً هم ما كلموناش أصلاً يستأذنونا. بس طب على الأقل الأغاني دي لها صاحب مش تراث مجهول المؤلف".يُذكر أن أحمد مالك يظهر خلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس" في دور "ولعة"، بينما يُجسد طه دسوقي شخصية "مفتاح"، يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم ""، ويُديرها الفنان محمود حميدة، الذي يُجسد شخصية "مجدي"، ويُمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون.

محمود حميدة، يُجبر "ولعة" و"مفتاح" على أن يعملا لصوصاً لصالحه، وذلك رغماً عنهما، ولا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ إن العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات؛ كون كلٍّ منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.

وخلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، يحاول أحمد مالك وطه دسوقي، الإطاحة بمحمود حميدة "مجدي" من دار الأيتام، فهل ينجح مُخططهما أو سيتم إحباطه؟ وذلك وسط العديد من الصعوبات والتحديات في إطار يمزج بين الإثارة والتشويق.

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أبطال المسلسل

مسلسل "ولاد الشمس" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.



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