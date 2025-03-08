نصار ينقذ عدولة من انتقام عيسى الوزان ويحاول الرجوع لزوجته.. الحلقة الثامنة من العتاولة 2

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 10:19 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الثامنة من مسلسل "العتاولة 2"، والتي شهدت تصاعداً كبيراً في الأحداث ما بين "العتاولة" بصحبة "عيسى الوزان" و"عدولة" بعد سرقتها لهم.
كما جاء ضمن أحداث الحلقة سعي "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا الرجوع إلى زوجته "حنة"، إلا أنها ترفض محاولاته ولا تستجيب لاتصالاته، وتُقرر أن تعيش بمنزل والدتها.
وعقب اشتعال النيران بالمخازن يتفاجأ نصار بوجود "عدولة" بالداخل ليُقرر إنقاذها، ويقول لـ"عيسى الوزان" بأن هدفهما هو الانتقام وليس القتل، وبالفعل ينقذها ويذهب بها إلى منزلها.
يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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"نصار" يُحاول الوصول لزوجته "حنة" والرجوع إليهاوقد بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "العتاولة 2" بتعرض "حنة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة لاعتداء من "النطاط"، والذي كان يُحاول سرقة منزل "العتاولة" إلا أن رجال زوجها "نصار" ينجحون في إنقاذها.
كما جاء ضمن أحداث الحلقة سعي "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا الرجوع إلى زوجته "حنة"، إلا أنها ترفض محاولاته ولا تستجيب لاتصالاته، وتُقرر أن تعيش بمنزل والدتها.
"عيسى الوزان" والعتاولة يُقرران الانتقام من "عدولة"فيما شهدت أحداث الحلقة الثامنة تصاعداً في الأحداث، حيث قرر كل من "عيسى الوزان"، والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة والعتاولة الانتقام من "عدولة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين، ويعدان خطة لذلك من خلال حرق مخازنها وسرقة منزلها أيضاً.
وعقب اشتعال النيران بالمخازن يتفاجأ نصار بوجود "عدولة" بالداخل ليُقرر إنقاذها، ويقول لـ"عيسى الوزان" بأن هدفهما هو الانتقام وليس القتل، وبالفعل ينقذها ويذهب بها إلى منزلها.
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مفاجأة جديدة بحياة "الحاجة شديدة"كما شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "العتاولة 2" مفاجأة جديدة بحياة "الحاجة شديدة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده، حيث اتضح أن المساعد والذي يعمل معها "بيجو" هو نجلها، وقد تركته طوال مدة وجودها في السجن، ومن خلال مشهد مؤثر يكشف الابن كيف أنه فقد الشعور بأمه طوال سنوات سجنها وعقب خروجها منه.
يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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