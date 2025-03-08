نصار ينقذ عدولة من انتقام عيسى الوزان ويحاول الرجوع لزوجته.. الحلقة الثامنة من العتاولة 2

"نصار" يُحاول الوصول لزوجته "حنة" والرجوع إليها

"عيسى الوزان" والعتاولة يُقرران الانتقام من "عدولة"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 10:19 مساءً - تم مساء اليوم عرض الحلقة الثامنة من مسلسل، والتي شهدت تصاعداً كبيراً في الأحداث ما بين "العتاولة" بصحبة "عيسى الوزان" و"عدولة" بعد سرقتها لهم.وقد بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "العتاولة 2" بتعرض "حنة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة لاعتداء من "النطاط"، والذي كان يُحاول سرقة منزل "العتاولة" إلا أن رجال زوجها "نصار" ينجحون في إنقاذها.كما جاء ضمن أحداث الحلقة سعي "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا الرجوع إلى زوجته "حنة"، إلا أنها ترفض محاولاته ولا تستجيب لاتصالاته، وتُقرر أن تعيش بمنزل والدتها.فيما شهدت أحداث الحلقة الثامنة تصاعداً في الأحداث، حيث قرر كل من "عيسى الوزان"، والذي يُجسد شخصيته الفنان باسم سمرة والعتاولة الانتقام من "عدولة"، والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين، ويعدان خطة لذلك من خلال حرق مخازنها وسرقة منزلها أيضاً.وعقب اشتعال النيران بالمخازن يتفاجأ نصار بوجود "عدولة" بالداخل ليُقرر إنقاذها، ويقول لـ"عيسى الوزان" بأن هدفهما هو الانتقام وليس القتل، وبالفعل ينقذها ويذهب بها إلى منزلها.

يمكنك قراءة.. أبرز محجبات موسم دراما رمضان 2025.. تعرفوا إليهن

مفاجأة جديدة بحياة "الحاجة شديدة"