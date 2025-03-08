اللاعب السعودي محمد كنو ضيف الحلقة الجديدة من رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 10:19 مساءً - أُذيعت مساء اليوم الحلقة الثامنة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" من تقديم الفنان رامز جلال، وجاء ضيف الحلقة لاعب كرة القدم والمنتخب السعودي اللاعب محمد كنو.
وعقب ذلك قابل اللاعب محمد كنو "الروبوت" والذي يتضح بأنه الفنان رامز جلال، وتعرض للمقلب حيث تم ربطه داخل ملعب صغير بالإستوديو ويقوم الـ"روبوت" بتوجيه الأسئلة له والتي من خلال إجابته يتم توجيه اللاعب ليشوط ضربات باتجاه المرمى.
وخلال اللقاء تحدث اللاعب السعودي محمد كنو بأنه لم يلعب من قبل كحارس للمرمى في أي مباراة، وقرر الفنان رامز جلال خلال الحلقة أن يقوم بتدريبه على حراسة المرمى وظل يركل الكرات تجاهه.
كما سأل الفنان رامز جلال اللاعب السعودي محمد كنو مازحاً عن قيمة عقده في نادي الهلال السعودي ليُجيب اللاعب بأنه يتقاضى 9 ملايين ريال سعودي، ليوجه رامز جلال رسالة مازحة إلى إدارة نادي الهلال السعودي بأن التجديد للاعب محمد كنو العام القادم يكون بـ 5 ملايين ريال فقط، وعقب انتهاء المقلب ظل اللاعب السعودي محمد كنو يسأل عن اللاعب السعودي محمد نور وأين ذهب؟
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وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
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محمد كنو في مواجهة مقلب "رامز إيلون مصر"وبدأت الحلقة كالمعتاد بفكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام اللاعب السعودي محمد كنو بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.
وعقب ذلك قابل اللاعب محمد كنو "الروبوت" والذي يتضح بأنه الفنان رامز جلال، وتعرض للمقلب حيث تم ربطه داخل ملعب صغير بالإستوديو ويقوم الـ"روبوت" بتوجيه الأسئلة له والتي من خلال إجابته يتم توجيه اللاعب ليشوط ضربات باتجاه المرمى.
وخلال اللقاء تحدث اللاعب السعودي محمد كنو بأنه لم يلعب من قبل كحارس للمرمى في أي مباراة، وقرر الفنان رامز جلال خلال الحلقة أن يقوم بتدريبه على حراسة المرمى وظل يركل الكرات تجاهه.
كما سأل الفنان رامز جلال اللاعب السعودي محمد كنو مازحاً عن قيمة عقده في نادي الهلال السعودي ليُجيب اللاعب بأنه يتقاضى 9 ملايين ريال سعودي، ليوجه رامز جلال رسالة مازحة إلى إدارة نادي الهلال السعودي بأن التجديد للاعب محمد كنو العام القادم يكون بـ 5 ملايين ريال فقط، وعقب انتهاء المقلب ظل اللاعب السعودي محمد كنو يسأل عن اللاعب السعودي محمد نور وأين ذهب؟
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رامز إيلون مصر يتصدّر قائمة الأعلى مشاهدةوكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، قد كشف عن قائمة الأعلى مُشاهدة من البرامج والمسلسلات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2025، وذلك وفقاً لإحصائيات أحد المراكز الخاصة بالأبحاث واستطلاع الرأي.
وتصدّر برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال، قائمة الأعلى مُشاهدة، وبفارق كبير عن أقرب مُنافسيه؛ إذ استحوذ على المُشاهدة بنسبة 74%. يأتي لاحقه مسلسل "العتاولة 2" بطولة الثلاثي أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، وذلك بنسبة 71%. أما المركز الثالث فجاء من نصيب الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، بنسبة 65%. تلاه مسلسل "سيد الناس" للفنان عمرو سعد، والذي يتعاون للمرة الأولى على مستوى الدراما التلفزيونية مع المخرج محمد سعد؛ إذ دخل القائمة بنسبة 41%.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».