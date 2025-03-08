إميلي أوسمنت تنهي زواجها بعد أشهر قليلة

ميرنا وليد - بيروت - بعد أقل من خمسة أشهر على زواجها، تقدمت الممثلة إميلي أوسمنت، البالغة من العمر 32 عامًا، بطلب رسمي للطلاق من الموسيقي جاك أنتوني فارينا، 42 عامًا.



وفقًا لوثائق محكمة لوس أنجليس العليا، تزوج الثنائي في 12 تشرين الأول ، لكن علاقتهما انتهت سريعًا بانفصالهما في 7 كانون الأول، وأرجعت أوسمنت سبب الطلاق إلى "خلافات لا يمكن التوصل لحل بشأنها"، كما أن الزواج لم يُثمر عن أطفال.

إكتسبت أوسمنت شهرتها من خلال دورها كأفضل صديقة للشخصية الرئيسية في "هانا مونتانا" على قناة ديزني بين عامي 2006 و2011. وهي شقيقة الممثل هالي جويل أوسمنت، الذي عُرف بفيلمه الشهير "الحاسة السادسة".