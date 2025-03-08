نجوى كرم تحتفل بيوم المرأة العالمي

ميرنا وليد - بيروت - في مناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يُحتفل به في 8 آذار من كل عام، أعربت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن تقديرها للمرأة من خلال منشور مؤثر لها عبر حسابها كاتبة: "المرأة تميزت بقدرتها على منح الحياة من خلال نعمة الأمومة، وكل عام وأنتِ مصدر إلهام، من الأمهات إلى العاملات، ولكل امرأة شامخة بتواضع.

"

من ناحية أخرى تحدثت نجوى كرم عن أكلتها المفضلة، مؤكدة أنها البامية مع الأرز واللحمة، لكنها لم تكن كذلك حتى عمر السبع سنوات.

وكشفت نجوى كرم عن جوانب جديدة من علاقتها بوالدها، الذي كان يرفض أن يمتنع أي فرد عن الطعام، وعندما أصرت على عدم تجربتها طبق البامية، قرر والدها منع تناولها أي طعام جديد، إلا بعد تناولها طبق البامية الخاص بها.

وكانت نجوى كرم قد تحدثت عن تفاصيل عديدة حول حياتها، وذلك خلال حلولها ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج "على طاولة منى"، الذي تقدمه الشيف منى موصلي.

ومن بين المواضيع التي تحدثت عنها نجوى كرم، علاقتها وزوجها رجل الأعمال الأماراتي عمر الدهماني مع المطبخ، والطريقة التي تهتم به من خلالها، من حيث المأكولات التي تطبخها له، فأتى رد نجوى رومانسياً إلى أبعد الحدود، وقالت: "بحب أعطيه قلبي.. قلبي بعطيه". وأشارت إلى أنه يحب بعض المأكولات من المطبخ اللبناني، منها الملوخية، والتبولة التي تحضرها نجوى بنفسها.