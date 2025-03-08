أحمد زاهر يعتذر لإبنته ملك بعد مشهد ضربها في "سيد الناس"

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ميرنا وليد - بيروت - بعد المشهد المؤلم الذي جمعه بابنته في مسلسل "سيد الناس"، و الذي شهد ضربه لشخصية "ملاك" التي تؤديها ابنته الممثلة ملك في العمل، قدم أحمد زاهر اعتذارًا علنيًا لها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، و قال ممازحاً إبنته ملك زاهر: "أنا آسف يا حبيبتي، حقك عليّ، و لكن المشهد كان يتطلب هذا الدور".
و أضاف: "أنا كأب لا أستطيع إلا أن أكون فخورًا بكِ، و أعتذر إن كانت هذه المشاهد قد أثرت عليكِ بأي شكل"، لتعلق ملك على المنشور مازحة : "مش قابلة الاسف لا " .
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