شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 8.. صدقى صخر يحكى قصة والده المناضل ويتفق مع النص على الإنجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 8 من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يُعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على وإنتاج أروما استديوز، أحداثا مختلفة، أثناء حديث الصاغ علوى وعبد العزيز النص، حاول الأخير لفت انتباه الضابط علوى أنه أطلق النار على شقيقه محمود وزملائه المنضالين، فقام الضابط علوى بشرح الموضوع للنص، وأكد له أنه كان مكلفا بذلك لكنه لم يطلق النيران وسكت عن ذلك الموضوع حفاظاً على منصبه، وأكد أن والده كان مناضلا ومؤيدا للقضية، ولكن تم نفيه ومات وحيداً، ليعجب النص بكلامه وقال له إن انت كمان نص، ليتفقا سويا على مواصلة الوقوف أمام العدو الإنجليزى ومحاربتهم.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النصمسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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