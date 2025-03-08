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رصدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب معاناة فارس (كريم فهمى) مع ابنه آدم بعد وفاة زوجته نهى (ندا موسى) حيث بدأت الحلقة بجلسة تجمع فارس بابنه آدم ويراجع معه بعض المواد الدراسية ليجد فارس أن ابنه غير منتبه تمامًا ولا يجيب بشكل صحيح على أي من الأسئلة التي يوجهها له أبيه.

تحضر العائلة إلى منزل فارس لمعرفة نتيجه لقائه مع ليل الحسينى (ياسمين عبد العزيز) خاصة أنه عاد من عندها ولم يخبر أحدًا بما دار بينهما واغلق هاتفه كذلك، ليخبرهم فارس بأن ليل لم يعجبها الحديث وتريد الطلاق فقط وغير مستعدة لسماع أى شىء آخر، فيسأل والده عبد العزيز (صلاح عبد الله) عن البنات ليؤكد فارس أنه لا يجوز إحضارهم.

وشهدت الحلقة السابعة إبلاغ فارس، ليل أن زواجة يوسف من رقية العسكرى كانت من أجل مصلحة العائلة ولو مكانتش تمت كان الوضع الاقتصادى للعائلة سينهار ولكن في نفس الوقت يدعم فارس موقف ليل لانه ليس مقتنعًا وانه طُلب منه اصطحاب ليل والأبناء إلى منزل أبو العزم، وترفض ليل الحديث وتبلغه بأنها تطلب الطلاق.

وخلال الحلقة السابعة الحلقة وصلت ليل إلى فيلا رقية ودخلت لترى زوجها يوسف في أحضان رقية لتظهر عليها علامات الذهول من المشهد الصادم بالنسبة لها، وتكشف رقية إلى ليل أنها زوجة يوسف وسط صدمة وبكاء من ليل، ولم تكتفِ رقية بما قالته وإنما دفعت ليل أرضًا وطردتها من الفيلا أمام أعين زوجها يوسف الذى لم يحرك ساكنًا خوفًا من رقية الذي طالبته بعدم الذهاب ورائها.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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وتقابل حبيب الحلقة 8.. كريم فهمي يعاني مع ابنه وينقل طلب ياسمين عبد العزيز للعائلة