شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي.. ناهد توافق على العودة لفرحات بشرط تبني طفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت النجمة كندة علوش "ناهد" على العودة لزوجها النجم حاتم صلاح "فرحات" ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 مساءً، واشترطت عودتها له بتبني طفل حيث شهدت الحلقات الماضية سؤالها على طرق التبني والكفالة.

وسرعان ما انتقلت الحلقة إلى مشهد نجاح النجمة نيللي كريم "سها" في عملها الجديد، حيث بدأت عملها مع المشغل الجديد لتصميم فساتين تحتوي على جيوب سرية لاستخدامها في تهريب الألماس.

وت‎دور أحداث مسلسل إخواتي في إطار اجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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