شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كامل العدد 3 الحلقة 9.. فريدة تهرب لمقابلة على وتعترف له بحبها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل كامل العدد 3، لقاء "فريدة"، لينا صوفيا بن حمّان، بصديقها "على"، يوسف عمر، بعد عده محاولات من فريدة الهروب من المنزل بعد الرقابة عليها من والدها "أحمد"، الفنان شريف سلامة.

وتتحدث فريدة مع صديقها علي، على زعله منها بسبب احتياجه إليها ولم تستجيب، ويقنعها بأنها فتاة كبيرة ومن حقها الاختيار، وتعترف فريدة بحبها لعلي، ويعترف لها بحبه.

وكانت بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 3، بوصول "شريف" حمزة دياب، إلى مصر وفجأ والدته "ليلي"، الفنانة دينا الشربينى، والفنان شريف سلامة، والتقت الفنانة دينا الشربينى ابنها شريف، بالأحضان، وفرحة كبيرة، كما يحاول الفنان حسين فهمى صناعة تورتة بمساعدة الفنانة ميمى جمال.

طلبت "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني بالحديث مع ابنها "شريف" حمزة دياب، دار نقاش حاد بين حمزة ووالدته الفنانة دينا الشربينى حول علاقته بفتاة من تركيا، ولم يلتزم بالكرة، ويؤكد لها بأن ما حدث هذا عادى وهذه عاداتهم وتقاليدهم.

أجرت "أمينة"، جاسيكا حسام الدين، اتصالا هاتفيا بسيف المحامى، تطلب منه حلا فى زواج أجنبى متزوج من مصرية وهيتجوز بواحدة أجنبية هل يمكن يأخذ الحضانة لابنته فى مصر؟.

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد 3، بلقاء "شريف" حمزة دياب بوالدة "يزبك"، صالح عبدالنبى، وأخذه بالأحضان والده ولكن شريف رفض الحضن.

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