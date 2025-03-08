شكرا لقرائتكم خبر عن ولاد الشمس الحلقة 9.. أمينة تعنف عبيد بسبب وفاة قطايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 8، بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يُعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، اتصال مفتاح "طه دسوقي" بسعاد "جلا هشام"، وطلب منها مقابلتها، ولكنها أخبرته بأن لديها الكثير من العمل بالمحل التى تعمل فيه، وهنا اكتشف "مفتاح" كذبها بسبب وقوفه أمام المحل التى تعمل فيه وهو مغلقاً.

وطلب "ماجد" محمود حميدة مقابلة "ولعة ومفتاح" أحمد مالك وطه دسوقي، وطلب منهما أن يتجاوزا الحزن على وفاة قطايف، وأن الشغل هو الذى سيجعل الأشخاص تنسى وتتجاوز، ولكنهما لم يعجبهما الحديث وغادرا.

حاول "عبيد" مينا أبو الدهب أن يتحدث مع "أمينة" دنيا ماهر، ولكنها رفضت الحديث معه، وأخبرته أنها تراه جبانا لعدم حمايته لزوجته، كما أخبرته بأن كان لديه علم بشيء عن سبب وفاة "قطايف" معتز هشام، وسيظل ساكتاً فهو يضيع حقه وهو شخص جبان.

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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