شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 8.. كريم فهمي يصطدم بعائلته لتعاطفه مع ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب عن ميل فارس (كريم فهمي) عن الوقوف فى صف ليل (ياسمين عبد العزيز) أمام عائلته، حيث ظهر ذلك خلال حديث فارس مع شقيقه يوسف (خالد سليم) إضافة إلى كلامه للعائلة حيث أكد أنه بريء من الأفعال التى يقومون بها وأنه لن يكون معهم فيما يقومون به، ليرد عليه بوسف بأنه لولا رقية لكانت العائلة على الحديدة.

وبدوره يؤكد فارس أنه لا يبالى أن تفلس العائلة، المهم أن يتم دفع ثمن الفشل بدلاً من التجريح في الناس وتشريد أطفال من منزل والدهم إلى بيت أمهم، لتدخل إجلال (أنوشكا) وهى مصدومة من حديث ابنها فارس، وتعتقد أن حياته فى ألمانيا وزواجه من نهى هناك هو الذى جعل تفكيره بهذا الشكل البعيد عن مصلحة العائلة.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب دخول فارس في حديث جدلي مع يوسف حول زيجة الأخير من رقية العسكرى (نيكول سابا) حيث سأل يوسف شقيقه فارس عما نقله الى ليل بشأن زيجته الثانية، ليرد فارس بأنه أكد لها أنها كانت زيجة مصلحة

يغضب يوسف من وصف فارس زيجته من رقية بالمصلحة، ليرد فاس أنه أخفي الكثير مثل أن يوسف كان بإمكانه الخروج من الأزمة بأكثر من حل آخر غير الزواج من رقية، إلا أن ما حدث هو إعجاب يوسف بها ولذلك قرر الزواج منها وضرب عصفورين بحجر واحد، ليركد يوسف أنه أعجب بها بالفعل.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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