شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مبدأ قسمة الآثار من الحلقة الثامنة بـ مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، فى نهاية الحلقة الثامنة التى طرحت منذ قليل إلى "أن هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، وضع الفرنسي "جاستين ماسبيرو" مدير مصلحة الآثار المصرية في نهاية القرة الـ 19، مبدأ القسمة، حيث كان التنقيب قائم على تبرع الأثرياء لذا جاء حد القسمة ليقضى على النهب الكامل وبرغم أن هذا القانون سمح للبعثات الأجنبية بالاحتفاظ بقطع أثرية مصرية إلا أنه حافظ على الكثير أيضًا.. كما نجح ماسبيرو في إقناع بض ممولى الحفائر بترك الآثار كاملة للمتحف، وهو ما حدث مع مقبرة تويا ويويا التي ما زالت تزين المتحف المصرى!"



جاستين ماسبيرو

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).



مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء

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