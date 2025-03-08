شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 8.. نقاش حاد بين كريم فهمي وخالد سليم بسبب نيكول سابا والان مع تفاصيل الخبر

دخل فارس (كريم فهمي) في مناقشة حادة مع شقيقه يوسف (خالد سليم) خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب الذى يتم عرضه على قناة Dmc ومنصة watch it الرقمية، حيث سأل يوسف شقيقه يوسف عما نقله إلى ليل (ياسمين عبد العزيز) بشأن زيجته من رقية العسكري (نيكول سابا) ليرد فارس بأنه أكد لها أنها كانت زيجة مصلحة.

يغضب يوسف من وصف فارس زيجته من رقية بالمصلحة، ليرد فارس أنه أخفى الكثير مثل أن يوسف كان بإمكانه الخروج من الأزمة بأكثر من حل آخر غير الزواج من رقية، إلا أن ما حدث هو إعجاب يوسف بها ولذلك قرر الزواج منها وضرب عصفورين بحجر واحد، ليركد يوسف أنه اعجب بها بالفعل ولكن لو كانت الشرك، ليست في أزمتها لما كان تزوجها، ويبدو أن طريقه كلام فارس لم تعجب والده ووالدته وشقيقه.

رصدت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب معاناة فارسمع ابنه آدم بعد وفاة زوجته نهى (ندا موسى) حيث بدأت الحلقة بجلسه تجمع فارس بابنه ادم ويراجع معه بعض المواد الدراسية ليجد أدفارس ان ابنه غير منتبه تماما ولا يجيب بشكل صحيح على أي من الأسئلة التي يوجهها له أبيه.

تحضر العائلة إلى منزل فارس لمعرفة نتيجه لقائه مع ليل الحسينى خاصة أنه عاد من عندها ولم يخبر أحدًا بما دار بينهما وأغلق هاتفه كذلك، ليخبرهم فارس بأن ليل لم يعجبها الحديث وتريد الطلاق فقط وغير مستعدة لسماع أى شىء آخر، فيسأل والده عبد العزيز (صلاح عبد الله) عن البنات ليؤكد فارس أنه لا يجوز إحضارهم.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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