شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 8.. ميدو عادل يعيش مأساة وجده يواسيه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان العديد من الأحداث، حيث يعيش ياسين "ميدو عادل" مأساة بسبب عدم معرفته بهوية والده، وكان يظن أنه كلما كبر في السن قلت تلك المأساة ولكن الحقيقة جاءت غير ذلك حيث إن شعوره بالقهر يزيد، وكان جده الذي كتبه باسمه يحاول مواساته ولكن دون جدوى.

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، بمشادة كلامية بين حكيم وعمه نوح" أحمد فؤاد سليم" وخلال الحديث شعر حكيم بخيبة أمل برد فعل عمه وأبناءه منذ اللحظة الأولى الذي علموا فيها بأنه أنجب ولد، وبدأ حكيم يذكر عمه بكل التضحيات التي قام بها من أجله هو وأبنائه منذ أن ترك تعليمه من أجلهم وحمايتهم وتعرض حياته للخطر كثيراً من أجلهم.

استمعت برنسة" سهر الصايغ" للحديث الذي دار بين أبيها وحكيم، وعندما انصرف حكيم، دخلت برنسة على أبيها وبدأت في إشعال غضبه ضد حكيم بسبب الميراث، ولكن لم يدعها والدها تستكمل كلامها وحسم الأمر حينما قال لها أن حكيم هو كبيرهم وكلمته تسير على كل شخص في القصر حتى هو نفسه، مما أثار غضبها وأكدت له أنها سعيدة بمولوده الجديد والذي سيفتح عليه النار من القريب والغريب.

قرر ياسين "ميدو عادل" أن يترك حب عمره، بعد أن رفض والدها زواجها منه بسبب عدم معرفة نسبه الحقيقي، ولكن ذهبت له حبيبته وحاولت أن تقنعه بأن تهرب من المنزل ويتزوجها، الأمر الذي رفضه لأنه يدرك أن والدها لا يستحق ذلك وأنها ابنته الوحيدة التي يريد أن يطمئن عليها، ومن حقه أن يعترض على الزواج؛ وأخبرها ياسين أن قصتهم قد انتهت.

وشهدت الحلقة السابعة مشهداً كوميدياً جمع بين حكيم وابن عمته" أحمد بسيم" وذلك بعد انتهاء كتب الكتاب، حاول" أحمد بسيم" أن يقدم النقوط لحكيم ولكن بشكل مختلف، فأعطاه قطعة مخدر احتفالا بتلك الليلة، الأمر الذي أثار غضب حكيم، ودار حوار كوميدي بينهم أنتهى بأن حكيم أخذ منه المخدر.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



