شكرا لقرائتكم خبر عن صدقي صخر يستعين بعصابة أحمد أمين لإنقاذ المقبرة في مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعين الصاغ علوي (صدقي صخر) فى مسلسل النص بعصابة النص (أحمد أمين) لإنقاذ المقبرة الجديدة في الأقصر لمنع الاحتلال الإنجليزي من سرقتها، ويبدأ النص والصاغ علوي في وضع مخطط لحماية المقبرة، فيسافروا جميعًا إلى الاقصر منع الاحتلال الانجليزي من سرقتها.

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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صدقي صخر يستعين بعصابة أحمد أمين لانقاذ المقبرة



صدقي صخر يستعين بعصابة أحمد امين