شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يحسم جدل حمل إيمي سمير غانم في "حبر سري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان حسن الرداد ضيفًا على برنامج "حبر سري" للإعلامية أسما إبراهيم المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس وسي بي سي.

وأكد الفنان حسن الرداد أن أهم شيء فى حياتي هم عائلتي ولكن من الصعب التوافق بين عائلتي والتصوير وخصوصًا فى شهر رمضان المُبارك، وكشف عن عدد ساعات التصوير موضحًا أن التصوير بيستغرق من 15ساعة فمش بلحق ولا بعرف أشوف ابني ولا أقعد مع أهلي".

وأشار إلى أن فادى غير فيا حاجات كثير فيا نفسيًا ونور حياتي وظهرلي نور جديد فى وسط ضلمة وخاصةً بعد وفاة والدتي، وبعوضهم عن أوقات شغلي فى الأوقات اللى بكون معنديش تصويرفيها".

وعن حمل إيمي قالت أسما إبراهيم ربنا أداك فرحة جديدة ليرد: "ربنا يجيب المولود اللى جاي بسلامة معُافى وسالم ومش فارق معايا ولد ولا بنت كل اللى ربنا يجيبه هبقى مبسوط بيه".

ويعرض برنامج "حبر سري"، للإعلامية أسما إبراهيم لأول مرة على قناة سي بي سي بالإضافة إلى "القاهرة والناس".

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، ورنا رئيس.