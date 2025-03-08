شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي.. نجلاء تكتشف لغز مقتل زوجها ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 مساءً، وبطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، بمشهد غير متوقع حيث قابل إحدى جيران نجلاء "جيهان الشماشرجي" أثناء عودتها للمنزل ليبلغها بمعرفته لغز مقتل زوجها ربيع "أحمد حاتم" حيث شاهد في الكاميرات عودته بشكل مريب داخل سيارة قبل وفاته.

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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