شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت يكتب: حسام على مخرج موهوب كسب رهان "النص" وحجز مكانه وسط الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثلما هناك نجوم في الفن وفنانون لهم تاريخ، يوجد نجوم في عالم الإخراج في الساحة الفنية، يكتبون ويسطرون تاريخًا ويضعون بصمات فنية مميزة ويكسبون احترام وتقدير الجمهور، وإذ طالعنا سوق المخرجين هذا العام وحاولنا فرز وتقييم لاعبيها وفق الكفاءة والحرفية، سنجد المخرج (حسام على) يقف مع آخرين على قمة موسم دراما 2025 حيث حجز مكانه وسط الكبار، بمسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى لاقى نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرض الحلقة الأولى، ويأتي ذلك ليس بحرفيته وموهبته ورؤيته في إخراج العمل فقط، بل بخبراته الطويلة في الإخراج والشكل والتصوير ومناطق الضحك التي تحكم فيها وأبهر الجمهور بها.



المخرج حسام على

المخرج حسام على في مسلسل النص تحمل المسئولية أمام الجمهور، ووافق على إخراج المسلسل في وقت ضيق للغاية كما أنه بفكره ورؤيته الفنية صنع من الورق شخصيات دم ولحم ووظفها بشكل مختلف في حمزة العيلى، وأسماء أبو اليزيد، وعبد الرحمن محمد الموهبة القادمة، والشاب الجديد ميشيل ميلاد والذى يعد أحد أبرز نجوم العمل، ولكنه وضع الثقة فيه وأعطاه مساحة مهمة في العمل، بالإضافة إلى الإشراف على الديكورات والملابس وكل تفصيله، تلك الظروف والأفكار جعلت حسام على يستحق الإشادة الكبيرة من النقاد والجمهور على مدار الـ 9 حلقات التي تم عرضها.



حسام على

حسام على يستحق التحية والتقدير، لعمله الدائم على تقديم أعمال ذات قيمة فنية واحترامه لعقلية المشاهد ولعل القاهرة كابول أحد الأمثلة و30 يوم والرحلة وغيرها، ورغم أن مسلسل النص يدور في فلك حقبة زمينة ورواية بعنوان مذكرات نشال، إلى أنه كان حريصًا على تقديمها بشكل يجعل الجمهور في حالة هدوء وضحك كوميديا من نوع شيك وبدون ضرب وتكسير وزعيق وسلاح وخلافه، وأنتم تعلمون.

نجح مسلسل النص نجاحًا كبيرًا وسط أكثر من 20 عملاً دراميًا في موسم 2025، ووضع نفسه في مقدمة كبار المخرجين بشهادة الجمهور والنقاد الفنيين الذين اعتبروا مسلسل النص الحصان الرابح في الدراما المصرية، ولذلك تحية وتقدير للمخرج الكبير حسام على على ما قدمه مع فريق عمله والممثلين وشركة الإنتاج فى رائعة مسلسل النص .

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