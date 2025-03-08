شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 8.. صدقي صخر يساوم النص من أجل مساعدة وطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، أحداثًا مختلفة، حيث ساوم الصاغ علوى – صدقى صخر، عبد العزيز النص – أحمد أمين على عدم القبض عليه بعدما علم أنه كون فرقة نشالين وسرقة وقاموا بأعمال سرقة الفترة الماضية، وذلك من أجل التعاون معه في شيء موضوع وطنى يرغب في مساعدتهم له فيه.

وخلال حديث الصاغ علوى مع فرقة النص، أوضح لكل واحد فيهم تاريخه وعائلته دليلاً منه على معرفته بكل تفصيله في حياتهم وفرد فرد، ليتفاجأ الجميع أنهم مكشوفون عند البوليس.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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