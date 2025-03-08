شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 8.. ياسمين عبد العزيز ترفض محاولات أنوشكا وتظهر وجهها الثاني والان مع تفاصيل الخبر

ذهبت إجلال (أنوشكا) إلى ليل (ياسمين عبد العزيز) في منزل والدتها حنان سليمان خلال أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب، وذلك من أجل الحديث معها في أزمة زواج ابنها يوسف عليها من رقية العسكرى (نيكول سابا) ومحاولة إقناع ليل بأن ما حدث كان ضروريًا ولمصلحة العائلة، وتدخل إجلال على ليل في غرفتها.

تتحدث إجلال مع ليل على أنه من المفترض أن تكون مصلحة العيلة هي مصلحتها، وأنها كانت على علم بهذه الزيجة لأن أى شىء يحدث في العائلة لا يتم دون موافقتها، وتحاول إقناعها بأن زواج يوسف من رقية في مصلحتها ومصلحة أبنائها لترفض ليل أى تفسيرات أو تبريرات وتطلب من إجلال مساعدتها في الطلاق من يوسف، وتؤكد على إظهار وجهها الثاني للحفاظ على كرامتها.

وكشفت الحلقة الثامنة من مسلسل وتقابل حبيب عن ميل فارس إلى الوقوف فى صف ليل أمام عائلته حيث ظهر ذلك خلال حديث فارس مع شقيقه يوسف إضافة إلى كلامه للعائة حيث أكد أنه بريء من الأفعال التى يقومون بها وأن لن يكون معهم فيما يقومون به، ليرد عليه بوسف بأن لولا رقية لكانت العائلة على الحديدة

وبدوره يؤكد فارس أن لا يبالى أن تفلس العائلة المهم أن يتم دفع ثمت الفشل بدلا من التجريح في الناس وتشريد أطفال من منول والدهم إلى بيت أمهم، لتتدخل اجلال (أنوشكا)وهى مصدومة من حديث ابنها فارس، وتعتقد أن حياته فى المانيا وزواجه من نهى هناك هو ابذى جعل تفكيره بهذا الشكل البعيد عن مصلحة العائلة.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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مسلسل وتقابل حبيب