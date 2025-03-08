شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ 8 من مسلسل إخواتي.. وصلة رقص وماتش كورة على ألحان عبد الباسط حمودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل إخواتي، الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي، عبر فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 مساءً، وبطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، مشهد رقص كل من سها ونجلاء وناهد وأحلام، على ألحان أغنية "الجو هادي خالص" للمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى لعب ماتش كورة بين الشقيقات، بالإضافة إلى فسحة في شوارع وسط البلد.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



الحلقة الـ 8 من مسلسل إخواتي



مسلسل إخواتي



الأشقاء في مسلسل إخواتي



الحلقة 8 من مسلسل إخواتي



جيهان الشماشرجي



رقض إخواتي



روبي