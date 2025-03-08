بصورة.. محمد إمام يتذكر نور الشريف: ملك الدراما

محمد إمام ينشر صورة لنور الشريف: ملك الدراما

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محمد إمام يوجه الشكر لأبطال "العتاولة 2"

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Emam • محمد إمام (@mohamedemam)

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 08:52 مساءً - في لفتة طيبة؛ تذكر الفنانالفنان الراحل، وقام بنشر صورة جمعتهما، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"؛ صورة جمعته بالفنان القدير الراحل، وعلق إمام على الصورة قائلاً: "ولا مسلسل من مسلسلاتنا.. صورة جميلة لقيتها صدفة مع الفنان القدير ملك الدراما نور الشريف".وفي وقت سابق قد عبر الفنانعن سعادته، وذلك بعد ذكر اسمه هو ووالده الزعيم عادل إمام في أحد مشاهد أولى حلقات مسلسل "العتاولة 2"، كما حرص على تهنئة فريق العمل.وشارك الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مشهداً من أولى حلقات مسلسل "العتاولة 2"، ووجه رسالة شكر لأبطال العمل، ويظهر في المشهد النجمان مصطفى أبو سريع وأحمد كشك؛ ويبدأ أحمد كشك بالسؤال قائلاً: "هو إحنا صغيرين؟" ليجيب مصطفى أبو سريع: "أوي أوي يا سبتي عشان كده هما مش شايفنا عشان كده لازم نبقى كبار لازم نبقى نجوم نبقى قد العتاولة أو أكبر من العتاولة نبقى أنجم من العتاولة نبقى زعماء أنا هبقى الزعيم عادل إمام إحنا عشان نبقى كبار لازم نبقى عادل إمام وسعيد صالح في سلام يا صاحبي".يرد أحمد كشك قائلاً: "أه بس أنا مش هموت في آخر الفيلم"، ويرد مصطفى أبو سريع: "وأنا كمان مش هموت في آخر الفيلم، يبقى أنا وأنت عادل إمام أنا عادل وإنت محمد إمام".وعلق محمد عادل إمام على المشهد قائلاً: "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة، شكراً العتاولة على التحية الجميلة".يمكنكم متابعة محمد إمام يكشف الستار عن الصورة الأولى لشخصيته بفيلم شمس الزناتي- البدايةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».