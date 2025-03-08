نعيمة سميح... مطربة نجحت في احتلال قلوب الجماهير المغربية 

من برامج اكتشاف المواهب إلى النجاح بعالم الغناء

أبرز الأغاني التي قدمتها نعيمة سميح بمشوارها الغنائي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 08:52 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم المُطربة المغربية الشهيرة، والتي تُعد واحدة من كبار القامات الفنية والموسيقية فيوالوطن العربي، وقد استمرت مسيرتها الفنية طوال ما يتجاوز الأربعين عاماً نجحت من خلالها في أن يكون لها مكانة خاصة لدى الجمهور المغربي والعربي.جاءت البداية الفنية للمطربةمن خلال اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب بالإذاعة والتلفزيون المغربي، وجاء ظهورها الأول من خلال برنامج "خميس الحظ" لتُشارك عقب ذلك في العديد من برامج المواهب المغربية، ومن أبرزها برنامج "مواهب" من تقديم الإعلامي عبد النبي الجيراري، والذي ظهرت من خلاله بجوار مجموعة من كبار المطربات، ومن أبرزهن سميرة سعيد، عزيزة جلال.ومع بداية احترافها للغناء واجهت الفنانة المغربية نعيمة سميح معارضة كبيرة من والدها للعمل كمطربة، حتى تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين، والذين كانوا يؤمنون بموهبتها الحقيقية في الغناء، ليوافق والدها وتبدأ مسيرتها الفنية والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.يمكنكم الاطلاع على: باسم سمرة يعلن وفاة والدته في أول أيام رمضانوخلال مسيرتها الفنية قدمت المطربة المغربيةالعديد من الأغاني، والتي تعاونت من خلالها مع أبرز الملحنين والشعراء، ومن أبرزها "جاري يا جاري، ياك آجرحي، أمري لله، أحلى صورة، البحارة، راح، نحمدو ربي ونشكروه، على غفلة، غاب عليّ الهلال".يُذكر أن المطربة المغربية الشهيرةرحلت عن عالمنا اليوم السبت، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد رحلة مليئة بالنجاحات ومسيرة زاخرة بالأغاني المؤثرة في وجدان المستمعين.

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