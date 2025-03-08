نعيمة سميح... مطربة نجحت في احتلال قلوب الجماهير المغربية 

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 08:52 مساءً - رحلت عن عالمنا اليوم المُطربة المغربية الشهيرة نعيمة سميح، والتي تُعد واحدة من كبار القامات الفنية والموسيقية في المغرب والوطن العربي، وقد استمرت مسيرتها الفنية طوال ما يتجاوز الأربعين عاماً نجحت من خلالها في أن يكون لها مكانة خاصة لدى الجمهور المغربي والعربي.
ومع بداية احترافها للغناء واجهت الفنانة المغربية نعيمة سميح معارضة كبيرة من والدها للعمل كمطربة، حتى تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين، والذين كانوا يؤمنون بموهبتها الحقيقية في الغناء، ليوافق والدها وتبدأ مسيرتها الفنية والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.
يمكنكم الاطلاع على: باسم سمرة يعلن وفاة والدته في أول أيام رمضان
يُذكر أن المطربة المغربية الشهيرة نعيمة سميح رحلت عن عالمنا اليوم السبت، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد رحلة مليئة بالنجاحات ومسيرة زاخرة بالأغاني المؤثرة في وجدان المستمعين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
من برامج اكتشاف المواهب إلى النجاح بعالم الغناءجاءت البداية الفنية للمطربة نعيمة سميح من خلال اشتراكها في برنامج اكتشاف المواهب بالإذاعة والتلفزيون المغربي، وجاء ظهورها الأول من خلال برنامج "خميس الحظ" لتُشارك عقب ذلك في العديد من برامج المواهب المغربية، ومن أبرزها برنامج "مواهب" من تقديم الإعلامي عبد النبي الجيراري، والذي ظهرت من خلاله بجوار مجموعة من كبار المطربات، ومن أبرزهن سميرة سعيد، عزيزة جلال.
ومع بداية احترافها للغناء واجهت الفنانة المغربية نعيمة سميح معارضة كبيرة من والدها للعمل كمطربة، حتى تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين، والذين كانوا يؤمنون بموهبتها الحقيقية في الغناء، ليوافق والدها وتبدأ مسيرتها الفنية والتي حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.
يمكنكم الاطلاع على: باسم سمرة يعلن وفاة والدته في أول أيام رمضان
أبرز الأغاني التي قدمتها نعيمة سميح بمشوارها الغنائيوخلال مسيرتها الفنية قدمت المطربة المغربية نعيمة سميح العديد من الأغاني، والتي تعاونت من خلالها مع أبرز الملحنين والشعراء، ومن أبرزها "جاري يا جاري، ياك آجرحي، أمري لله، أحلى صورة، البحارة، راح، نحمدو ربي ونشكروه، على غفلة، غاب عليّ الهلال".
يُذكر أن المطربة المغربية الشهيرة نعيمة سميح رحلت عن عالمنا اليوم السبت، عن عمر ناهز 71 عاماً بعد رحلة مليئة بالنجاحات ومسيرة زاخرة بالأغاني المؤثرة في وجدان المستمعين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».