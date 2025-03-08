محمد رمضان يثير دموع رجل في الشارع بعد فوز زوجته

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ميرنا وليد - بيروت - خلال حلقة من برنامج "مدفع رمضان" ، ابتكر الفنان المصري محمد رمضان طريقة جديدة لإختيار الفائز بالجائزة القيمة، بمناسبة عيد الأم، قرر محمد رمضان أن يهدى الجائزة لشخص، سواء كان رجلاً أو امرأة، إذا أخبره بأن آخر مكالمة أجراها كانت مع والدته.
و بالصدفة، فازت سيدة كانت برفقة زوجها بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، بعد أن أكدت لـ محمد رمضان أن آخر مكالمة كانت مع والدتها، و الزوج تأثر كثيرًا و فاضت عيناه بالدموع، معبرًا عن سعادته بعدما حقق وعده لابنته.
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