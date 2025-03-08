أمسية سمفونية إستثنائية في بيروت تجمع بين إبداع هبة القواس وعبقرية بيتهوفن

ميرنا وليد - بيروت - نظم المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار، وبدعوة من رئيسته هبة القواس، أمسية سمفونية أحيتها الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية بقيادة كريم سعيد، وبمشاركة "الكونسرت ماستر" إيهاب جمال في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت.

بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وفكرية، قدمت الأوركسترا العمل الموسيقي "Aspiration" للمؤلفة هبة القواس مع الكونشرتو الأول والثالث للبيانو والأوركسترا لبيتهوفن.

افتُتحت الأمسية بمقطوعة "Aspiration" للقواس التي امتزج فيها روح الشرق مع الأوركسترا الغربية، ليتم بعدها تقديم الكونشرتو الأول والثالث لبيتهوفن في عرض فني رائع أدهش الحضور. قاد كريم سعيد الأوركسترا بإتقان، مما أتاح للجمهور الاستمتاع بتفاصيل دقيقة بين البيانو والأوركسترا.

وفي كلمة لها، أكدت القواس على أهمية الموسيقى في توحيد الشعوب وأن لبنان سيظل مركزًا للإبداع الفني في المنطقة، معربة عن فخرها بالعودة إلى الموسيقيين اللبنانيين المغتربين.

أما وزير الثقافة د. غسان سلامة، فقد أشاد بتجدد الحياة الثقافية في لبنان وأكد على دور الموسيقى في لم شمل الأمة، مختتمًا كلمته بتوجيه تحية للكونسرفتوار ولكل من ساهم في نجاح هذه الأمسية الموسيقية المميزة.