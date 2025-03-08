عايدة الأيوبي تحيي أول حفل رمضاني بحضور فني مميز

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية عايدة الأيوبي حفلاً رمضانياً، حيث غنت مجموعة من أغانيها الشهيرة مثل "على بالي"، "وسيب نفسك"، "وأهو ده اللي صار"، "المية والهوا"، "عصفور"، و"إن كنت غالي".



شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الفنية الشابة، مثل حازم إيهاب، سامي الشيخ، أحمد والي، داليا شوقي، جيسيكا حسام، لطيفة فهمي، الرابر أرسينك، مصطفى ترك، بالإضافة إلى المخرجين كريم العدل، ياسر عطية، ومازن أشرف، والمنتج يحيى علام، والمؤلف محمد عبد المعطي.

كما تم إضافة جو رمضاني مميز للحفل بتنوع الأنشطة، مثل التخت الشرقي، التنورة، المزمار، والعروض النارية، بالإضافة إلى عربات بيع البطاطا وحمص الشام التي أضفت طابعاً خاصاً على الأجواء.



