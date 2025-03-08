شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري يتصدر التريند بأغنية "الحب عيبنا" من مسلسل وتقابل حبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم رامي صبري التريند على موقع التدوينات القصيرة (X) بأحدث أغنياته "الحب عيبنا" التي أطلقها قبل ساعات من مسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وخالد سليم ونيكول سابا وعدد من النجوم.



الأغنية الجديدة حصدت إشادات جماهيرية كبيرة وانتشرت بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وتداول الجمهور مقاطع من الأغنية على مشاهد من المسلسل عبر موقع تيك توك بكثافة وحققت ملايين المشاهدات وتصدرت هاشتاجات "الحب عيبنا" و"رامي صبري" التريند عبر موقع إكس.

الأغنية تأتي ضمن السياق الدرامي للعمل الذي يعرض حاليا عبر قنوات دي إم سي ومنصة واتش إت، وذلك بعد اكتشاف "ليل الحسيني- ياسمين عبد العزيز" لخيانة زوجها يوسف "خالد سليم" مع نيكول سابا، وحملت كلمات الأغنية الكثير من معاني الحزن والحسرة التي تأتي بعد مقابلة الوفاء بالخيانة من أحد الأطراف.

أغنية «الحب عيبنا» هي مفاجأة النجم رامي صبري في الموسم الرمضاني والأغنية من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي وإنتاج يونيفرسال.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.







رامي صبري يتصدر التريند بأغنية «الحب عيبنا» من «وتقابل حبيب»

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025