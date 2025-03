شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشريف والفخرانى والسعدني قدموها.. العوضي يتحدث عن لعب دوري الأب والابن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفنان أحمد العوضي على ردود الفعل التى نالها مسلسل "فهد البطل " منذ الإعلان عن تجسيده دور الأب والابن بقوله وذهاب البعض لانتقاده لتجسيد دورين بعمل واحد قائلاً: "شاهدت تلك التعليقات، واستغربت، فأنا لم أخترع شيئًا جديدا، وكل الأساتذة الذين تعلمنا منهم أصول الدراما وحققوا أكبر النجاحات فعلوا الأمر نفسه، ومنهم نور الشريف، ويحيى الفخرانى، وصلاح السعدنى، وبالتالى فهذا خط أسير عليه وأستلهمه من نجوم كبار لهم تأثيرهم، وأيضا أنا لست بحاجة لنجومية زائدة كى أظهر فى دورين بالعمل، كما أن هناك أسبابا درامية لما فعلناه.

استكمل: "أولا، حينما قرأنا السيناريو ووجدنا شخصية حماد الرمحى الأجش الذى يتميز بصفات جسمانية معينة وهيبة وسيموت فى الحلقة الثانية وتنتهى حكايته، قلنا لم لا أقدمه بما أن السمات التى تنطبق على الدور تتناسب مع طريقة تمثيلى، ثانيا الجمهور الذى ينتظر العمل هل من الطبيعى أن أغيب حلقتين عن الظهور ثم أظهر فى الثالثة!".

يعرض، مسلسل فهد البطل الحلقة 8 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON و ON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

أبطال مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.