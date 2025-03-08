لهذا السبب الغريب أراد مايكل جاكسون الإستحواذ على Marvel Comics في التسعينيات

ميرنا وليد - بيروت - في التسعينيات، كان لدى النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون، طموح فريد من نوعه وهو تجسيد شخصية سبايدر مان على الشاشة الكبيرة.



ولتجسيد هذا الحلم، استكشف جاكسون إمكانية الاستحواذ على شركة مارفل كوميكس، الناشر وراء البطل الخارق الشهير.

وانخرط جاكسون في مناقشات مع الشريك المؤسس لشركة مارفل، ستان لي، حول شراء الشركة، بهدف تأمين حقوق إنتاج فيلم سبايدر مان والتمثيل فيه.

وأكد ابن شقيق جاكسون، تاج جاكسون، هذه النوايا، مشيرًا إلى أن عمه كان في محادثات جادة لشراء مارفل، مدفوعًا برغبته في لعب دور سبايدر مان، وعلى الرغم من حماسه ومناقشاته مع ستان لي، لم يتحقق الاستحواذ، وذهب دور سبايدر مان في النهاية إلى ممثلين آخرين في التعديلات السينمائية اللاحقة.