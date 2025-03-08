حسن البلام يعتذر لجورج وسوف: "كل التقدير والمحبة لسلطان الطرب"

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل الكويتي حسن البلام جدلاً واسعًا بعد تقليده للفنان السوري جورج وسوف في مشهد من مسلسل "السيرك"، حيث رأى البعض أن المشهد يسخر من وضع وسوف الصحي، المشهد استوحى مقابلة أجراها وسوف مع الإعلامي المصري عمرو أديب، وظهر فيه البلام متحدثًا بطريقة غير واضحة، مما دفع الجمهور لاتهامه بالاستهزاء بحالة "سلطان الطرب".



واجه البلام موجة انتقادات حادة، ردًا على ذلك، نشر البلام مقطع فيديو عبر حسابه، قدم فيه إعتذارًا رسميًا، مؤكدًا أن تقليده لم يكن بقصد الإساءة، بل بدافع المحبة والتقدير. وقال: "أعتذر منك وأبوس راسك يا أبو وديع، لم أقصد السخرية، لكن الإنسان قد يخطئ دون قصد"، وأكد البلام أن الاعتذار لا يُنقص منه شيئًا، بل هو احترام لفنان بحجم وسوف، مختتمًا حديثه بالقول: "لك كل التقدير والمحبة.. أنا آسف يا أبو وديع".

