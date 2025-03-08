تامر هجرس يفجع بوفاة حماته

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل المصري تامر هجرس والدته زوجته فاطمة العربي، التي انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم السبت.

تم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود في المهندسين بعد صلاة الظهر، وتستقبل زوجة تامر هجرس العزاء في رحيل والدتها يوم الإثنين المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكتب تامر هجرس عبر حسابه : "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله العزيزة علينا فاطمة العربي، حماة تامر هجرس".



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