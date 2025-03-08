هشام ماجد يعتذر من آية سماحة بعد هذا المشهد - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - حقق مسلسل "أشغال شقة جداً"، بطولة الممثل المصري هشام ماجد، تفاعلًا واسعًا منذ بدء عرضه في شهر رمضان، خاصة بعد الحلقة السابعة التي شهدت ظهور الممثلة المصرية آية سماحة كضيفة شرف.



في الحلقة، جسدت آية دور خادمة جديدة لدى الدكتور حمدي (هشام ماجد)، وتمكنت من إقناع زوجته ياسمين (أسماء جلال) بإقامة حفلة زار داخل المنزل، مما أدى إلى غضب الدكتور حمدي، الذي طردهما بعد أن ألقى عليهما الأرز باللبن.

بعد عرض الحلقة، نشر هشام ماجد صورة من الكواليس عبر حسابه، وكتب مازحًا: "بوست في حب سماح وخطيبها أيمن.. آسفين على الرز باللبن". بدورها، شاركت آية سماحة صورًا من التصوير وعلقت: "تسلم إيديكم، ودائمًا عامر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذين أشادوا بدورها وطالبوا بظهورها أكثر في العمل.

|المسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويشارك في بطولته أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، محمد عبدالعظيم، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.