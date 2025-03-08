تامر حُسني يفاجئ مي عز الدّين وآسر ياسين بعد وقوع الأخير في مأزّق في “قلبي ومفتاحه”

بارك الفنّان المصريّ تامر حُسني لزملائه الممثّلَين مي عزّ الدّين وآسر ياسين على نجاح مسلسلهما “قلبي ومفتاحه”خلال فترة عرضه، في أوّل أسبوع من شهر رمضان المبارك.

في هذا السّياق نشر “تامر”، البوستر الرّسميّ للمسلسل، عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” وعلّق: “يا مي مليون مبروك لكِ ولحبيبي آسر ياسين، مسلسل جميل فعلًا ألف مبروك لكما ولكلّ الأبطال أحباب قلبي وللمخرج الكبير تامر محسن”.

من جانبها، أعادت مي نشر مباركة “تامر”، وعلّقت: “الله يبارك بك يا عشرة العمر يا أغلى النّاس”.

أمّا الممثّل آسر ياسين فعلّق على مباركة تامر كاتبًا: “حبيبي يا تامر يا مجدّع”.

نذكر أنّ مسلسل “قلبي ومفتاحه”، يواصل نجاحه الكبير إذ تحظى ثنائيّة مي عزّ الدّين وآسر ياسين وقصّة المسلسل وأحداثه الشّيّقة التي تعكس المنافسة الواقعيّة بين الظروف والعقل والقلب، بإشادة واسعة من الجمهور عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

كما نذكر أنّ الحلقة السّابعة من العمل شهدت تطوّرات عديدة أبرزها عندما يتعرّض محمّد عزّت – آسر ياسين، للخديعة من إسماعيل -أحمد خالد صالح الذي يقوم بتصويره بوضع غير لائق مع فتاة إذ يقدّم أحمد خالد صالح في المسلسل دورًا من أهمّ أدواره بأداء لافت يعكس فيه مشاعر الكراهية، الشّر والعداء.

كما تلتقي ميار –مي عزّ الدّين ومحمّد عزّت، في أحد الأندية ويتِمّ التّقارب بينهما بعد أن تفتح له قلبها وتخبره عن عائلتها وزواجها من أسعد.

تسافر مُهجة- عايدة رياض، إلى الإسكندريّة لتقضي شهر العسل مع زوجها أشرف عبد الباقي وتحاول التّقرّب منه، لكنّه لا يقابلها بالمثّل، لأنه تزوجّها رغمًا عنه بينما صديقه هو من يحبّها، في حالة خاصّة تعبّر عن قصص الحُبّ الجميلة بين كبار السّن .

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نذكر أنّ أحداث المسلسل المؤلَّف من خمس عشرة حلقة، تدور ضمن إطار اجتماعيّ تشويقيّ، يشارك في بطولته آسر ياسين، مي عزّ الدّين، أشرف عبد الباقي، محمّد دياب وآخرين، من إنتاج شركة ميديا هب “سعدي جوهر” ومن تأليف وإخراج تامر محسن.