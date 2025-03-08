شريف سلامة يتحدّث عن نجاح “كامل العدد٣ ” وأحداث شيّقة في الحلقتين السابعة والثامنة

عبّر الممثّل المصريّ، شريف سلامة، عن سعادته بالأصداء الإيجابيّة التي يتلقّاها مسلسل “كامل العدد”، بجزئه الثالث، من الجمهور، مؤكّدًا أنّ نجاح العمل هذا العام هو استكمال لنجاح أجزائه السابقة.

في السّياق نفسه، أشار “سلامة” في تصريح لـ “القاهرة ٢٤”، إلى أنّ شخصيّة أحمد مختار التي يمثّلها، ضمن أحداث العمل، تُشبه إلى حد كبير شخصيتّه الحقيقيّة وطريقة معاملته لـ أبنائه في الواقع، خصوصًا من حيث حنان الأب واهتمامه، مشيرًا إلى أنّ ذلك يجعل الشخصيّة قريبة جدًّا من قلبه.

على صعيد متّصل، شهدت الحلقتان السابعة والثامنة، من المسلسل تطوّرات عديدة، إذ تتابع ليلى -دينا الشربيني، وضع خطّة للسفر لمدّة يومين، إلى تركيا لإنقاذ ابنها من الضياع والفشل، بعد أن أهمل تدريباته الرياضيّة وتعرّف إلى فتاة تكبره سنًّا وبدأ بمرافقتها إلى النادي الليلي.

كما شهدت الحلقة عدّة مشاهد لـ ليلى، عبّرت فيها عن قلقها على إبنها ومصارحتها لزوجها أحمد-شريف سلامة بتلك المشاعر.

قام أحمد بمنع ابنته من الذّهاب إلى الجامعة، بعد أن اكتشف أنّها ترافق شابًّا سمعته سيّئة وتذهب معه إلى النادي الليلي وطلب منها أن تدرس في المنزل ولا تذهب إلى الجامعة الّا وقت الإمتحانات.

أمّا الحلقة الثامنة، فشهدت العديد من المواقف ، أبرزها:

تُفاجأ ليلى وأحمد بعودة إبنهما من السفر.

تواجه ليلى، إبنها حمزة، بخطر علاقته بالفتاة التركيّة، فيما يؤكّد لها أنّ ما حصل هو أمر عادي.

تشعر ليلى، بالغيرة من شقيقة زوجها إنجي المقدم -شادية التي تتقرّب من أولادها وتصبح صديقتهم.

تمنع ليلى، إبنها من السفر الى تركيا بسبب علاقته العاطفيّة.

يتخلّل الحلقة عدّة مشاهد كوميديّة، تجمع بين حسين فهمي وميمي جمال، أثناء تعاونهما معًا في صناعة قالب حلوى.

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نذكر أنّ مسلسل “كامل العدد” بموسمه الثّالث، من إنتاج شركة “إيغل فيلمز”، إخراج خالد الحلفاويّ، تأليف رنا أبو الرّيش ويسر طاهر، للنّجمة دينا الشّربيني، وبطولة النّجم شريف سلامة، ظهور خاصّ للقديرة إسعاد يونس مع نخبة من نجوم الدّراما المصريّة حسين فهمي، إنجي المقدّم، مريم الخشت، ميمي جمال وغيرهم ويعرض خلال شهر رمضان المبارك، على منصّة (شاهد) وقنوات المتّحدة.