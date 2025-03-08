خاص- Creel  تكرّم نخبة من الوجوه المعروفة في حفل ضخم يحييه ميشال فاضل

تكرّم شركة “CREEL” تحت عنوان “كيف ما كنت بحبّك” شخصيات في حقول مختلفة، وذلك في حفل عشاء سيقام في 12 آذار القادم بصالة السفراء في كازيو لبنان حيث من المُقرر أن يحيي الحفل المؤلف الموسيقي ميشال فاضل وضيفة شرف الفنانة تانيا قسيس.

الحفل من تنظيم شركة Creel ويحمل عنوان “كيف ما كنت بحبك” ويكرّم الحفل كل من: الصليب الأحمر اللبناني، الأمين العام جورج كتانة. الدفاع المدني، المدير العام العميد نبيل فرح، والسابق ريمون خطار. مطار رفيق الحريري الدولي، رئيس المطار مدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسن. شركة طيران الشرق الأوسط MEA. الاعلام اللبناني ممثلا بالوزير زياد مكاري. كاريتاس لبنان، الرئيس الأب ميشال عبود.

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أما الطاقم الطبي سيتّم تكريم كل من: نقابة الأطباء النقيب الدكتور يوسف بخاش. قابة المستشفيات، النقيب سليمان هارون. نقابة مستوردي الأدوية، النقيب جوغريّب. فريق خلية الطوارئ، د, وحيدة غلاييني ود. هشام فواز. دائرة الرعاية الصحيّة الأولية، د. رندة حمادة. الإسعاف الطبي، الرئيس الدكتور انطوان الزغبي. منظمة الصحة العالمية د. عبد الناصر ابو بكر.