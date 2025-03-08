مفاجأة سارة في الحلقة التاسعة من مسلسل “الكابتن”

قبل عرض الحلقة التاسعة من مسلسل “الكابتن”، كشف المنتج كريم أبو ذكري عن مفاجأة جديدة لجمهور المسلسل، مشيدًا بموهبة الكوميديان الشاب شريف حسني، الذي يظهر كضيف شرف في حلقتي اليوم وغدًا.

وأعلن “أبو ذكري” عن ذلك عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك، قائلًا: “في حلقة اليوم من مسلسل الكابتن، في ضيف موهوب جميل اسمه شريف حسني، ربنا صارف ليه خفة دم مش طبيعية، ربنا يجعل في وشه القبول، والله بلدنا دي مليانة مواهب وناس تفرح.”

يواصل مسلسل “الكابتن”، بطولة كل من أكرم حسني وآية سماحة، تحقيق النجاح الكبير، متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة Watch It، و يحصد المسلسل إشادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعله في صدارة التريند داخل مصر والعالم العربي.

يشارك في بطولة العمل نخبة من الممثلين، أبرزهم: سوسن بدر، سامي مغاوري، محمد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبد الوهاب، عمر شرقي، وئام مجدي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم خالد كمال، إسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، فيما ينتظر الجمهور الإعلان عن أسماء أخرى خلال الحلقات المقبلة.

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المسلسل من تأليف عمرو الدالي عن قصة أيمن الشايب، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويعرض حصريًا على منصة Watch It، وقناتي DMC وDMC دراما خلال شهر رمضان ٢٠٢٥.