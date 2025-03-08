رومنسيّة أحمد العوضيّ تُفاجىء الجمهور في “فهد البطل” وظهور متميّز لممثّل شهير

فاجأ الممثّل أحمد العوضيّ جمهوره بمشهدٍ رومنسيّ أطلّ فيه في الحلقة السّابعة من مسلسله الرّمضانيّ الجديد “فهد البطل”.

ففي الحلقة السّابعة من المسلسل اعترف فهد البطل بحبّه – لكناريا -ميرنا نور الدّين التي أنقذها من والدها الذي كان ينوي ذبحها وأخذها إلى منزله، مؤكّدًا لها انّه لا يستطيع العيش بدونها.

في المقابل، رفضت كناريا هذا الحُبّ لأنّهما سيواجهان العديد من العقبات بينما أصرّ فهد على ألّا يتخلّى عنها لينتهي المشهد عندما يصل والده فيؤكّد لها أنّه سيتابع حديثه معها بهذا الشّأن لاحقًا.

وفي مشهدٍ آخر تطلب زوجة العمدة غلّاب – صفوة، من نعيمة- غادة طلعت، تصوير فيديوهات مخلّة مع حكيم الصّحّة مقابل مئة ألف جنيه وتوافق نعيمة على ذلك.

أمّا مفاجأة العمل فكانت ظهور الممثّل حجاج عبد العظيم الذي سبق وطلب من أحمد العوضيّ أن يُشاركه في المسلسل، وبالفعل لبّى “العوضي” طلبه، إذ يمثّل “عبد العظيم”، في مسلسل “فهد البطل”، دور والد كناريا، الذي يضحّي بكل شيء من أجل مصلحته حتى ابنته.

كما يتعرّض فهد البطل خلال أحداث الحلقة، لطعنة سكين، عندما يذهب والد كناريا- حجاج عبد العظيم، إلى منزله ليستعيد ابنته كناريا، لكنّها ترفض ذلك، فما كان من والدها إلّا أن كشف سرّ فهد البطل، مدّعيًا انّ نسبه غير معروف وأنّ منزله هو “بيت دعارة”.

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نذكر أنّ مسلسل “فهد البطل”، من تأليف محمود حمدان وإخراج محمّد عبد السّلام وإنتاج شركة سينرجي. تدور أحداثه في إطار شعبيّ مع خطّ دراميّ صعيديّ من بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السّقّا، محمود البزاوي، يارا السّكري، صفاء الطّوخي، صفوة، عزّت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.