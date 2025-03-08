شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس: تمنيت لعب دور شهرزاد والأمنية تحققت خلال مسلسل جودر والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة ياسمين رئيس في تصريحات لـ"الخليج 365" إنها تمنيت منذ فترة طويلة أن تجسد دور شهرزاد، وكان من قبل هناك مشروع قديم وتم عمل برومو كبير وكان به شخصيات مختلفة ووقتها كنت في بداية مشواري في مجال التمثيل وتمنيت وتخيلت نفسي أجسد الدور، وتمر السنوات وكأن الأمنية تحققت وجاء لي دور شهرزاد، "ومفيش فتاة مبتحلمش أنها تعمل الدور ده" خصوصًا مع ياسر جلال ومشروع كبير من إنتاج أروما.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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