شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة زوجة تامر هجرس الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

تستقبل زوجة الفنان تامر هجرس العزاء في رحيل والدتها، يوم الإثنين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما شيعت جنازة الراحلة من مسجد مصطفى محمود.

كانت قد توفيت فاطمة العربي، والدة زوجة الفنان تامر هجرس صباح، اليوم السبت، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وكتب تامر هجرس، عبر حسابه على "إنستجرام"، "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله العزيزة علينا فاطمة العربي، حماة تامر هجرس".