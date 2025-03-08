شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقي: محمود حميدة يقدم دور من أنضج أدواره في مسلسل ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الناقد الفني محمد شوقي تحليلا فنيا عن بعض الأعمال الدرامية التي يتم عرضها الآن في الموسم الرمضاني 2025 والتي تعرض علي شاشات المتحدة والذي بدأ حديثه عن مسلسل ولاد الشمس الذي يلقي الضوء على عالم دور الأيتام وما يحدث داخله وذلك من خلال تجسد شخصيات ولعة ومفتاح اللذين نشآ في دار الأيتام وما زالا يعيشان داخلة رغم بلوغهما السن القانوني للخروج منها وتعلما السرقة لصالح صاحب الدار وهو من قام بتعليمهما ذلك.



وقال محمد شوقي إن المسلسل منذ المشهد الأول وهو لافت للانتباه حيث إن المسلسل يحمل عملا فنيا جديدا لم يطرح من قبل والسيناريو والأداء متميز لـ طه الدسوقي وأحمد مالك وكأنهما يعيشان هذا الواقع حقيقي وليس أداء تمثيليا.

أما عن النجم محمود حميدة بابا ماجد في ولاد الشمس، فقال شوقي، "هو البرنس في هذا العمل حيث يؤدي دور من أنضج الأدوار الذي قدمها في حياته الفنية هذا الفنان الكبير الذي قدم خبرة السنين من نبرة الصوت والسيطرة علي المشاعر ونظرة العين وهناك العديد من المفاجآت في العمل منها الممثل مينا أبو الدهب الذي قدم دور إنسانى تحمل مشاعر متعددة وسبب نجاح المسلسل أنه قدم قضية لم تطرح.

أما عن مسلسل إخواتى أكد الناقد الفني محمد شوقي أنه عودة للبطولة الجماعية التي قد كادت أن تختفي أو اختفت بالفعل وجاء هذا المسلسل ليحمل بطولة 4 نجمات بعد أن كان كل نجم أو نجمه يستحوذ علي بطولة منفردة توليفة بين نيللي كريم وروبي وكندة علوش بعد عودتها، جيهان الشماشرجي، والمسلسل يحمل رائحة البيوت والشوارع المصرية وهو مختلف وجذب جميع من شاهدوه وضيوف الشرف مثل محمد ممدوح قدم دور عبقري هذا العمل الدرامي ليس مستهلك وفكرة جديدة وكوميديا سوداء.

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