وفاة المطربة المغربية نعيمة سميح عن عمر ناهز 71 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 مارس 2025 05:57 مساءً - توفيت المطربة المغربية الشهيرة نعيمة سميح، السبت، عن عمر ناهز 71 عاما بعد رحلة مليئة بالنجاحات ومسيرة زاخرة بالأغاني المؤثرة في وجدان المستمعين.

ونعتها رفيقة رحلتها النجمة سميرة سعيد عبر صفحتها الرسمية على انستغرام وقالت سعيد، في منشور النعي: "اليوم فقدت صديقة الطفولة.. جزء كبير من ذكرياتي ووجها كان دائما مشرقا بالحياة والتلقائية"، وتابعت "نعيمة لم تكن صوتا استثنائيا فقط بل كانت إنسانة دافئة، كريمة في مشاعرها، تملأ الدنيا بضحكتها وروحها الطيبة، منذ طفولتنا، كنت أنا الطفلة المشاغبة وهي الفطرية التي تتصرف بعفوية نادرة، قربها من العائلة جعلها جزءا من حياتي وحبها سيظل محفورا في قلبي".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏تمت مشاركة منشور بواسطة ‏Samira Said‏ (@‏samirasaid‏)‏

واختتمت منشورها بكلمة مؤثرة لصديقتها وقالت: "رحلتِ لكن حضورك لن يغيب أبدا رحمك الله يا نعيمة.

ونعاها وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد قائلا إن الراحلة "إحدى القامات الفنية التي تركت بصمة خالدة في الوجدان المغربي بأعمالها التي عبرت الأجيال، وستظل شاهدة على موهبتها وإبداعها".

كما نعاها عدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين بالمغرب.

من هي نعيمة سميح؟

ولدت المطربة المغربية نعيمة سميح في الدار البيضاء عام 1954 وبدأت مسيرتها الفنية مطلع حقبة السبعينيات من خلال برنامج (مواهب) الذي كان يشرف عليه الموسيقار الراحل عبد‭ ‬النبي الجراري.

من أشهر أغانيها "ياك آجرحي" و"جاري يا جاري" و"على غفلة" و"غاب علي الهلال" كما تعاملت مع كبار الملحنين أمثال عبد القادر الراشدي وعبد القادر وهبي وأحمد العلوي، وكذلك كبار الشعراء أمثال علي الحداني وأحمد الطيب العلج.

وصفت بأنها سيدة الأغنية العصرية في المغرب وسجلت اسمها كأصغر فنانة عربية وثالث مطربة عربية تغني على خشبة مسرح الأولمبيا الشهير في باريس عام 1977 بعد كل من أم كلثوم وفيروز.

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