محمد إمام يستذكر الراحل نور الشريف بلقطة مميزة تجمعهما

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام صورة قديمة مع متابعيه عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، إستذكر من خلالها الممثل المصري الراحل نور الشريف، حيث ظهر إلى جانبه في أحد المناسبات و علق بالقول: "ولا مسلسل من مسلسلاتنا، صورة جميلة لقيتها صدفه مع الفنان القدير ملك الدراما نور الشريف".



و في وقت سابق، وجه الممثل المصري محمد إمام، رسالة شكر لصناع مسلسل "العتاولة 2"، الذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان، وذلك بعد ذكر اسمه واسم والده الممثل عادل إمام في أحد المشاهد ضمن أحداث المسلسل.

وشارك محمد إمام متابعيه عبر صفحته الرسمية، المشهد وأرفقه بتعليق كتب فيه: "إحساس لطيف إنك تبقى موجود في رمضان وأنت مش عامل حاجة.. شكرًا العتاولة على التحية الجميلة محمد إمام".

